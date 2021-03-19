Стріхарський: галузь чекає на завершення реформи державного архітектурно-будівельного контролю

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський вважає вкрай необхідним для держави завершення реформи державного архітектурно-будівельного контролю.
Про це політик заявив під час свого виступу на засіданні круглого столу щодо реформи ДАБК, яке організувала Асоціація міст України.
"Працюючи в складі Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, цілком очевидною є необхідність реформування відповідної галузі", - сказав Андрій Стріхарський.
Депутат нагадав учасникам круглого столу, що завершити реформу державного архітектурно-будівельного контролю планували до кінця 2020 року, але цей процес затягнувся через низку обставин, зокрема: невідповідність законодавчої бази, величезний супротив старої системи, а також кадрові проблеми та значну кількість відповідальних учасників процесу.
"Це в жодному разі не означає, що реформування буде якимось чином зупинено. Адже ми з колегами крок за кроком працюємо над повним завершенням цієї важливої реформи. Звісно ця робота потребує цілковитої співпраці Кабінету міністрів, Міністерства розвитку громад та територій з комітетом Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, громадськості", - додав Стріхарський.
На його переконання, потрібен узгоджений законодавчий акт, який об’єктивно врахує вимоги та побажання всіх суб’єктів, які залучені до процесу реформування.
"Це дозволить запровадити прозорий і єдиний для всіх учасників ринку механізм державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а також забезпечити повну імплементацію Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Дуже важливо, щоб в обов’язковому порядку було дотримано баланс інтересів надавачів та отримувачів послуг у сфері будівництва", - підкреслив Стріхарський.
На його думку, найбільш вдалою концепцією є перехід архітектурно-будівельного контролю, нагляду та реєстраційних функцій до трьох інституцій:
"Будівельна галузь чекає на завершення реформи державного архітектурно-будівельного контролю. Вірю, що вже найближчим часом до Верховної ради буде подано остаточну версію законопроекту щодо його реформування", - додав Стріхарський.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський спільно з іншими депутатами став співавтором проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж (№5183).
На його думку, документ має забезпечити впровадження прозорих правил взаємовідносин між територіальними громадами, замовниками будівництва та операторами зовнішніх інженерних мереж.