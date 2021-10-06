Стрихарский обсудил с Епифанием законопроект о службе военного капелланства

Народный депутат Андрей Стрихарский провел рабочую встречу с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием. Во время встречи обсудили законопроект "О службе военного капелланства".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост нардепа в Facebook .

Его принятие предусматривает создание в Украине Службы военного капелланства в качестве самостоятельного структурного подразделения в составе воинских формирований.

"Одна из ключевых тем нашей встречи - вопросы реформирования сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг. Митрополит ПЦУ поддержал наши предложения и наработки рабочей группы комитета. Ведь система предоставления ритуальных услуг и законодательное регулирование данной сферы являются устаревшими. Для примера: закон "О погребении и похоронном деле" принят еще в 2003 году, однако на сегодняшний день утратил свою актуальность", - объясняет Стрихарский.

Кроме того, по его словам, обсудили план будущего совместного строительства храма ПЦУ в Киеве.

"Подытожили встречу обсуждением планов и проблем духовенства Украины, заверил в своей поддержке, как депутата Верховной рады Украины всех законодательных инициатив, которые будут касаться ПЦУ", - добавил нардеп.