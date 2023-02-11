Стріхарський наголосив на необхідності розвитку інституту старост в Україні

Народний депутат Андрій Стріхарський взяв участь в обговоренні функціювання інституту старост, ініційованого Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Facebook після робочого візиту до Луцька, де відбувся захід.

Участь в заході також взяли представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, представники Волинської обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації, очільники територіальних громад Волинської області, старости, представники громадського та експертного середовища.

"Останній рік показав, що проведена реформа децентралізації в цілому позитивно вплинула на розвиток громадянського суспільства в Україні. І старости відіграють в цьому свою значну роль. Вони є одним з обов’язкових елементів демократичного процесу, забезпечуючи представлення інтересів населення громад перед місцевою владою, здійснюючи належну комунікацію", - підкреслив Стріхарський.

За його словами владі відомо, що на місцях трапляються випадки порушення встановленої законодавством процедури затвердження старости, що потім стає предметом судового розгляду. Однак, на думку нардепа, причиною тому може бути як недостатня роз’яснювальна робота, так і безвідповідальне ставлення певних представників місцевої влади до дотримання прописаних процедур.

"Має бути приділено достатньо уваги роз’яснювальній роботі та забезпеченню місцевої влади необхідною інформацією", - вважає Стріхарський.

Нагадаємо, закон про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (№4535) був підписаний президентом 29 липня 2021 року.