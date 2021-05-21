Стрихарский: нужно законодательно урегулировать вопрос проведения местного референдума

"Вместе с коллегами по парламенту зарегистрировали законопроект "О местном референдуме" (№5512). Инициатором законодательной инициативы выступил первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Проект подготовлен рабочей группой по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия с участием народных депутатов Украины, представителей министерств, общественных организаций и ученых. Соавторами этого документа стали 113 народных депутатов", - сообщил Андрей Стрихарский.

По словам политика, местный референдум является одним из институтов прямой демократии, неотъемлемым проявлением местного самоуправления - формой решения территориальной громадой вопросов местного значения путем прямого голосования.

Впрочем, после потери в 2012 году в силу закона Украины "О всеукраинском и местных референдумах" в системе национального законодательства Украины институт местного референдума представлен фрагментарно, а в отношении процедурных аспектов образовался правовой вакуум.

"Именно поэтому возникла насущная необходимость в комплексном правовом регулировании вопросов подготовки и проведения местного референдума и принятия специального закона с учетом отечественного опыта, на основе международных стандартов демократических процедур. Законопроект разработан для урегулирования правоотношений, связанных с организацией и проведением местного референдума", - отметил Стрихарский.

Он также подчеркнул, что во время подготовки этого законопроекта учитывались концепции проектов законов о местном референдуме, зарегистрированные в Верховной рады предыдущих созывов, правовые позиции Конституционного суда Украины, положения Европейской хартии местного самоуправления, а также международные стандарты и рекомендации международных институтов.

"Принятие этого законопроекта создаст законодательную базу организации и проведения местного референдума как одной из форм реализации местного самоуправления и локальной демократии, средства решения территориальной громадой вопросов местного значения путем прямого голосования", - убежден Андрей Стрихарский.