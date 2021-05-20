Стрихарский предложил увеличить доходы местных бюджетов налогами от бизнеса по месту их нахождения
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский предложил на законодательном уровне увеличить доходы местных бюджетов путем налога на доходы от предприятий по месту их фактического расположения, а не по месту регистрации.
Соответствующие законопроекты народный депутат зарегистрировал в Верховной раде.
Речь идет о проекте закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно содействия уплаты налога на доходы физических лиц в соответствующие местные бюджеты по фактическому местонахождению обособленного подразделения юридического лица (№4239) и проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения уплаты налога на доходы физических лиц в соответствующие местные бюджеты по фактическому местонахождению обособленного подразделения юридического лица (№4238).
По словам Стрихарского, предприятия располагают свои производственные подразделения не по месту фактической регистрации, а в разных уголках Украины.
В то же время налоги платят по месту регистрации главного офиса, вместо того, чтобы наполнять местные бюджеты, где находятся производственные мощности.
"В этой ситуации используется инфраструктура соответствующей местной общины, а также осуществляется влияние на окружающую среду. Это нарушает принцип справедливого распределения доходов между бюджетами и делает невозможным финансовые поступления в местные бюджеты для социально-экономического развития регионов. Именно поэтому решил исправить такой несправедливый подход к распределению поступлений между бюджетами и зарегистрировал два соответствующих законопроекта. Их принятие позволит увеличить доходы местных бюджетов путем налога от предприятий по месту их фактического нахождения, а не по месту регистрации. Это поможет учесть и отстаивать интересы местных общин", - сказал Стрихарский.
Как отметил депутат, в его законодательной инициативе предлагается обязать юридическое лицо начислять, удерживать и уплачивать в местный бюджет налог за свои функциональные структурные подразделения аппарата управления и производственные структурные подразделения по их фактическому местонахождению.
Принятие этих законопроектов Стрихарского будет способствовать справедливому распределению доходов, закрепляемых за местными бюджетами, и увеличит доходы местных бюджетов путем налога на доходы, который начисляется сотрудникам производственного подразделения по их фактическому местонахождению.
Кроме этого создаст законодательную основу для контроля за уплатой этого налога соответствующими функциональными и производственными структурными подразделениями предприятия.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Андрей Стрихарский совместно с коллегами по парламенту зарегистрировал проект закона об особенностях предоставления электронных публичных услуг (№5495).