Стріхарський: потрібно законодавчо врегулювати питання проведення місцевого референдуму

"Разом із колегами по парламенту зареєстрували законопроект "Про місцевий референдум" (№5512). Ініціатором законодавчої ініціативи виступив перший заступник Голови Верховної ради України Руслан Стефанчук. Проект підготовлений робочою групою з питань розробки законопроектів у сфері народовладдя за участю народних депутатів України, представників міністерств, громадських організацій та науковців. Співавторами цього документу стали 113 народних депутатів", - повідомив Андрій Стріхарський.

За словами політика, місцевий референдум є одним із інститутів прямої демократії, невід’ємним проявом місцевого самоврядування - формою самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування.

Втім, після втрати у 2012 році чинності закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" у системі національного законодавства України інститут місцевого референдуму представлений фрагментарно, а щодо процедурних аспектів утворився правовий вакуум.

"Саме тому виникла нагальна потреба у комплексному правовому регулюванні питань підготовки і проведення місцевого референдуму та ухваленні спеціального закону з урахуванням вітчизняного досвіду, на основі міжнародних стандартів демократичних процедур. Законопроект розроблено для врегулювання правовідносин, пов’язаних з організацією і проведенням місцевого референдуму", - зазначив Стріхарський.

Він також підкреслив, що під час підготовки цього законопроекту бралися до уваги концепції проектів законів про місцевий референдум, зареєстровані у Верховній раді попередніх скликань, правові позиції Конституційного суду України, положення Європейської хартії місцевого самоврядування, а також міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних інституцій.

"Прийняття цього законопроекту створить законодавчу базу організації і проведення місцевого референдуму як однієї з форм реалізації місцевого самоврядування і локальної демократії, засобу вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого голосування", - переконаний Андрій Стріхарський.