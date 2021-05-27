Стрихарский: новый законопроект о телевидении и радиовещании усовершенствует информационную безопасность 

Народный депутат Андрей Стрихарский вместе с коллегами по парламенту зарегистрировал проект закона о внесении изменений в ЗУ "О телевидении и радиовещании" (№5546). В документе говорится о временном включении программ общенационального многоканального (цифрового) вещания с использованием радиочастотного ресурса в состав универсальной программной услуги для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом Стрихарский сообщил в Facebook.

"Главной целью законопроекта является обеспечение информационной безопасности населения в селах, поселках, городах, районах и областях, где созданы военно-гражданские администрации путем обеспечения гарантированного временного доступа к отечественным программам телерадиоорганизаций, которые осуществляют многоканальное общенациональное вещание с использованием радиочастотного ресурса в пакетах провайдеров программной услуги, до момента отмены парламентом признания определенного государства государством-агрессором, и при условии выплаты соответствующей компенсации правообладателям из Государственного бюджета Украины", - отметил Стрихарский.

По словам политика, законопроектом предлагается временно, до момента отмены парламентом признания определенного государства государством-агрессором в селах, поселках, городах, районах и областях, где созданы военно-гражданские администрации, дополнить термин "универсальная программная услуга" ст. 1 закона Украины "О телевидении и радиовещании" программами телеканалов общенациональной категории, которые в соответствии с лицензиями осуществляют общенациональное многоканальное (цифровое) вещание с использованием радиочастотного ресурса.

"Принятие этого важного законопроекта обеспечит гарантированный доступ населения районов, где образованы военно-гражданские администрации, к программам отечественных телерадиоорганизаций", - сказал Стрихарский.