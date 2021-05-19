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Стрихарский: необходимо законодательно урегулировать вопрос предоставления публичных услуг в е-форме

Автор: РБК-Украина

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский совместно с коллегами по парламенту зарегистрировал проект закона об особенностях предоставления электронных публичных услуг (№5495).

Об этом Стрихарский сообщил в Facebook.

Соовторами этого законопроекта стали 117 народных депутатов.

По словам политика, сегодня действующим законодательством не урегулирован вопрос относительно предоставления публичных услуг в электронной форме.

"Такая ситуация приводит к возникновению препятствий в их получении и нарушению прав и свобод украинцев. В то же время больше людей пользуются услугами в электронной форме. Именно поэтому возникла потребность в законодательном урегулировании вопросов, связанных с предоставлением всех категорий публичных услуг, в частности, в электронной форме. Это даст возможность сформировать единый подход к механизму их предоставления", - заявил Андрей Стрихарский.

Он также сообщил, что этот проект разработан Министерством цифровой трансформации для законодательного определения правовых основ реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в сфере предоставления электронных публичных услуг.

Депутат подчеркнул, что законопроектом предусматривается:

  • введение понятия "электронная публичная услуга";
  • установление четких правил предоставления электронных публичных услуг;
  • введение авторежима электронных услуг, которые будут предоставляться без вмешательства чиновников;
  • введение комплексной электронной публичной услуги. Каждый желающий сможет получить по одному заявлению несколько услуг.

"Принятие этого законопроекта обеспечит законодательное урегулирование вопросов, связанных с предоставлением всех категорий электронных публичных услуг", - добавил Стрихарский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что до конца 5 сессии парламента остается 5 пленарных недель. За это время народные депутаты планируют завершить ряд начатых реформ и начать новые.

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