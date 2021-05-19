Стрихарский: необходимо законодательно урегулировать вопрос предоставления публичных услуг в е-форме

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский совместно с коллегами по парламенту зарегистрировал проект закона об особенностях предоставления электронных публичных услуг (№5495).
Об этом Стрихарский сообщил в Facebook.
Соовторами этого законопроекта стали 117 народных депутатов.
По словам политика, сегодня действующим законодательством не урегулирован вопрос относительно предоставления публичных услуг в электронной форме.
"Такая ситуация приводит к возникновению препятствий в их получении и нарушению прав и свобод украинцев. В то же время больше людей пользуются услугами в электронной форме. Именно поэтому возникла потребность в законодательном урегулировании вопросов, связанных с предоставлением всех категорий публичных услуг, в частности, в электронной форме. Это даст возможность сформировать единый подход к механизму их предоставления", - заявил Андрей Стрихарский.
Он также сообщил, что этот проект разработан Министерством цифровой трансформации для законодательного определения правовых основ реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в сфере предоставления электронных публичных услуг.
Депутат подчеркнул, что законопроектом предусматривается:
"Принятие этого законопроекта обеспечит законодательное урегулирование вопросов, связанных с предоставлением всех категорий электронных публичных услуг", - добавил Стрихарский.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что до конца 5 сессии парламента остается 5 пленарных недель. За это время народные депутаты планируют завершить ряд начатых реформ и начать новые.