Стріхарський: необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання надання публічних послуг в е-формі

Співавторами цього законопроекту стали 117 народних депутатів.

За словами політика, сьогодні чинним законодавством не врегульовано питання відносно надання публічних послуг в електронній формі.

"Така ситуація призводить до виникнення перешкод в їх отриманні та порушення прав і свобод українців. Водночас більше людей користуються послугами в електронній формі. Саме тому виникла потреба в законодавчому врегулюванні питань, пов’язаних з наданням всіх категорій публічних послуг, зокрема, в електронній формі. Це дасть можливість сформувати єдиний підхід до механізму їх надання", - заявив Андрій Стріхарський.

Він також повідомив, що цей проект розроблено Міністерством цифрової трансформації задля законодавчого визначення правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання електронних публічних послуг.

Депутат підкреслив, що законопроектом передбачається:

запровадження поняття "електронна публічна послуга";

встановлення чітких правил надання електронних публічних послуг;

запровадження авторежиму електронних послуг, які надаватимуться без втручання чиновників;

введення комплексної електронної публічної послуги. Кожен бажаючий зможе отримати за однією заявою кілька послуг.

"Прийняття цього законопроекту забезпечить законодавче врегулювання питань, пов’язаних із наданням всіх категорій електронних публічних послуг", - додав Стріхарський.