Рынок земли и судебная система: что рассмотрит Рада до начала парламентских каникул
До конца 5 сессии парламента остается 5 пленарных недель. За это время народные депутаты планируют завершить ряд начатых реформ и начать новые.
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
По его словам, среди основных тем, которые парламент планирует рассмотреть за это время, завершение этапа земельной реформы, приватизация, налоговая амнистия, реформа правоохранительной и судебной систем, а также закон об электронных публичных услугах, который откроет для украинцев ряд уникальных возможностей.
"За эти пять пленарных недель у нас есть много разных тем, которые мы должны рассмотреть, чтобы до конца сессии выйти на каникулы, как и подобает отличникам - с хорошим результатом выполненных задач", - заявил Корниенко.
Экономический блок, прежде всего, касается завершения земельной реформы. По словам главы "Слуги народа", в ближайшие две недели парламент должен поставить точку в этом вопросе.
В частности, на этой неделе депутаты планируют разблокировать подписание принятого законопроекта № 2194, который передает земли в пользование общинам.
Спикер ВР не может подписать документ, потому что к нему поданы 12 постановлений об отмене результатов голосования. Парламентское большинство планирует рассмотреть и отклонить их в ближайшие дни, а также принять законопроект о земельных аукционах.
"Надеюсь, мы завершим рассмотрение законопроекта о земельных аукционах (№ 2195), чтобы с 1 июля для людей начала нормально работать эта важная экономическая реформа, которая обеспечит рост нашей экономике", - прогнозирует Корниенко.
С этими законопроектами связан и вопрос завершения децентрализации. По словам Корниенко, до конца сессии парламент планирует подать в Конституционный суд проект изменений в Конституцию. В Раде запланированы межфракционные обсуждения, чтобы прийти к согласию относительно финальных позиций.
Также депутаты планируют успеть завершить рассмотрение законопроекта об упрощении создания и стимулирования работы индустриальных парков (№4416-1), который парламент уже принял в первом чтении.
Отдельно рассмотрят вопрос приватизации - от малой приватизации государство может получить 3 млрд грн, большая приватизация, по прогнозам, пополнит госбюджет на 9 млрд грн.
"И конечно, это законопроект № 5153 о налоговой амнистии, который позволит украинцам работать "по-белому". Профильный комитет уже поддержал его и подготовил к рассмотрению в сессионном зале. В ближайшее время его рассмотрят", - добавляет Корниенко.
Второй большой блок законопроектов касается правоохранительной и судебной систем.
"Судебная реформа одна из тех, которую больше всего ожидают люди. У нас есть тот пакет реформ, который реализуется при поддержке наших международных партнеров. Прежде всего, это президентский законопроект о назначении на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности ее дисциплинарных инспекторов (№5068). Также это законопроект № 5459-1 о НАБУ, который уже на этой неделе мы предлагаем принять в первом чтении", - перечисляет глава СН.
По его словам, эти изменения напрямую связаны с пакетом международной помощи, в частности макрофинансовой помощью ЕС и траншем МВФ.
В блоке реформ, которые касаются всех без исключения украинцев, настоящим прорывом должен стать зарегистрированный по инициативе 117 народных депутатов законопроект № 5495 о возможности предоставления электронных публичных услуг. Он обеспечит максимально быстрое и комфортное получение административных услуг.
"Если простыми словами, то это тот самый переход на электронный документооборот, который мы обещали. Это абсолютно революционные для Украины услуги. Среди них онлайн смена места регистрации, о чем мечтает вся страна - давно надо избавиться от позорного штампа в паспорте. Также будет онлайн регистрация бизнеса, ипотеки для переселенцев. А цифровая подпись в смартфоне - это вообще уникальная технология. Это та реформа, которая понятна большинству людей", - считает Корниенко.
Кроме того, к 30-летию независимости парламент планирует рассмотреть ряд государственных вопросов, в частности, это касается государственных символов. А также принять постановление о торжественных заседаниях Верховной рады.
Отдельно к этой дате рассмотрят вопрос положения крымских татар.
"В День независимости будет работать Крымская платформа, думаю, что Верховная рада должна восстановить все свои наработки, связанные с важным вопросом статуса крымско-татарского народа. Также в день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа мы должны обязательно уделить внимание этой теме в парламенте", - говорит Корниенко.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Верховной раде хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Он должен отчитаться о выполнении принятого Радой постановления по противодействию коронавирусу.