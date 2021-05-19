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Стріхарський: необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання надання публічних послуг в е-формі

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Київ, Середа 19 травня 2021 11:39
Стріхарський: необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання надання публічних послуг в е-формі Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Україна

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський спільно з колегами по парламенту зареєстрував проект закону про особливості надання електронних публічних послуг (№5495).

Про це Стріхарський повідомив у Facebook.

Співавторами цього законопроекту стали 117 народних депутатів.

За словами політика, сьогодні чинним законодавством не врегульовано питання відносно надання публічних послуг в електронній формі.

"Така ситуація призводить до виникнення перешкод в їх отриманні та порушення прав і свобод українців. Водночас більше людей користуються послугами в електронній формі. Саме тому виникла потреба в законодавчому врегулюванні питань, пов’язаних з наданням всіх категорій публічних послуг, зокрема, в електронній формі. Це дасть можливість сформувати єдиний підхід до механізму їх надання", - заявив Андрій Стріхарський.

Спільно з колегами по парламенту зареєстрували проект Закону України «Про особливості надання електронних публічних...

Posted by Андрій Стріхарський on Tuesday, May 18, 2021

Він також повідомив, що цей проект розроблено Міністерством цифрової трансформації задля законодавчого визначення правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання електронних публічних послуг.

Депутат підкреслив, що законопроектом передбачається:

  • запровадження поняття "електронна публічна послуга";
  • встановлення чітких правил надання електронних публічних послуг;
  • запровадження авторежиму електронних послуг, які надаватимуться без втручання чиновників;
  • введення комплексної електронної публічної послуги. Кожен бажаючий зможе отримати за однією заявою кілька послуг.

"Прийняття цього законопроекту забезпечить законодавче врегулювання питань, пов’язаних із наданням всіх категорій електронних публічних послуг", - додав Стріхарський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що до кінця 5 сесії парламенту залишається 5 пленарних тижнів. За цей час народні депутати планують завершити низку розпочатих реформ та розпочати нові.

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