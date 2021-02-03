Стрихарский: Национальное военное мемориальное кладбище позволит увековечивать память погибших героев

Создание Национального военного мемориального кладбища и урегулирование особенностей его правового статуса на законодательном уровне позволят решить ряд организационных вопросов по увековечению памяти защитников Украины.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Стрихарский в комментарии РБК-Украина.

"Считаю этот вопрос важным, поскольку постановление Верховной рады Украины "О Национальном военном мемориальном кладбище" было принято еще в июне 2011 года. Фактически, все это время вопрос оставался не решенным", - сообщил Стрихарский.

В комментарии он также подчеркнул, что трагические события последних лет заставили нас по-другому смотреть на почтение памяти погибших, что подразумевает их достойное захоронение и увековечение памяти на специальном воинском кладбище.

В то же время нардеп обратил внимание на моменты, которые еще нуждаются в доработке. В частности, на информацию Минрегиона относительно ограниченности земельных ресурсов для создания обособленных подразделений Национального военного мемориального кладбища в областных центрах.

"Также не следует забывать, что реализация предложенных ветеранскими общественными организациями Украины предложений гарантированно приведет к дополнительной нагрузке на местные бюджеты", - отметил Стрихарский.

Напомним, ранее постановлением Верховной рады Украины было принято решение о создании Национального военного мемориального кладбища.

Как известно, сейчас общие правовые основы осуществления в Украине захоронения умерших регулируются ЗУ "О погребении и похоронном деле", но в этом ЗУ не предусмотрено понятие Национального военного мемориального кладбища.

Учитывая вышеизложенное, депутаты профильного комитета ВР настаивают на введении правового статуса Национального военного мемориального кладбища и определения его деятельности на законодательном уровне.

Кроме того, законопроектом предлагается, что Национальное военное мемориальное кладбище будет размещено на специально отведенном земельном участке на территории Киевской области (место расположения на данный момент не утвержден). Заказчик строительства - Министерство по делам ветеранов Украины.