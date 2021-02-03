Стріхарський: Національне військове меморіальне кладовище дозволить увічнювати пам’ять загиблих героїв

Створення Національного військового меморіального кладовища та врегулювання особливостей його правового статусу на законодавчому рівні дозволять вирішити низку організаційних питань щодо увічнення пам’яті захисників України.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Стріхарський в коментарі РБК-Україна.

"Вважаю дане питання важливим, оскільки постанова Верховної ради України "Про Національне військове меморіальне кладовище" була прийнята ще в червні 2011 року. Фактично, весь цей час питання залишалося не вирішеним", - повідомив Стріхарський.

В коментарі він також наголосив, що трагічні події останніх років змусили нас по іншому дивитись на вшанування пам’яті загиблих, що передбачає їх гідне поховання та вшанування пам’яті на спеціальному військовому цвинтарі.

Водночас нардеп звернув увагу на моменти, які ще потребують доопрацювання. Зокрема, на інформацію Мінрегіону щодо обмеженості земельних ресурсів для створення відокремлених підрозділів Національного військового меморіального кладовища в обласних центрах.

"Також не слід забувати, що реалізація запропонованих ветеранськими громадськими організаціями України пропозицій гарантовано призведе до додаткового навантаження на місцеві бюджети", - зазначив Стріхарський.

Нагадаємо, раніше постановою Верховної ради України було прийнято рішення про створення Національного військового меморіального кладовища.

Як відомо, зараз загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих регулюються ЗУ "Про поховання та похоронну справу", але в цьому ЗУ не передбачено поняття Національного військового меморіального кладовища.

З огляду на зазначене, депутати профільного комітету ВР наполягають на введенні правового статусу Національного військового меморіального кладовища та визначення його діяльності на законодавчому рівні.

Крім того, законопроектом пропонується, що Національне військове меморіальне кладовище буде розміщено на спеціально відведеній земельній ділянці на території Київської області (місце розташування на даний момент не затверджено). Замовник будівництва - Міністерство у справах ветеранів України.