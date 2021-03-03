Стрихарский: настаиваем на достойном увековечивании памяти погибших защитников Украины

"Законодательная инициатива позволит детально определить особенности размещения и содержания кладбища, организацию почетных захоронений и перезахоронений на его территории борцов за независимость Украины в 20 веке, погибших военнослужащих - участников боевых действий", - отметил Андрей Стрихарский.

Депутат также подчеркнул, что совместно с коллегами по Комитету по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства этот законопроект был поддержан единогласно.

"Убежден, что обеспечение законодательных гарантий надлежащего погребения и увековечения памяти погибших защитников нашего Отечества - наш безусловный долг", - заявил Стрихарский.