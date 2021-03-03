Стріхарський: наполягаємо на гідному вшануванню пам’яті загиблих захисників України 

Верховна рада прийняла у першому читанні проект закону щодо створення Національного військового меморіального кладовища (№4225). Народний депутат Андрій Стріхарський переконаний, передусім необідно вирішити питання відносно правового статусу кладовища.
Про це він заявив під час виступу в парламенті на підтримку цього законопроекту.
"Законодавча ініціатива дозволить детально визначити особливості розміщення та утримання кладовища, організацію почесних поховань та перепоховань на його території борців за незалежність України у 20 столітті, загиблих військовослужбовців - учасників бойових дій", - зауважив Андрій Стріхарський.
Депутат також підкреслив, що спільно з колегами по Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування цей законопроект було підтримано одноголосно.
"Переконаний, що забезпечення законодавчих гарантій належного поховання та вшанування пам’яті загиблих захисників нашої Вітчизни - наш безумовний обов’язок", - заявив Стріхарський.
Нагадаємо, згідно з законом №4225, Національне військове меморіальне кладовище є об’єктом права державної власності та не підлягає приватизації або передачі в оренду.
Замовником будівництва меморіального кладовища є Міністерство у справах ветеранів. Його будівництво здійснюється коштом державного бюджету.
Порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища визначає Кабінет міністрів.
Раніше Андрій Стріхарський заявляв, що створення такого військового меморіального кладовища та врегулювання особливостей його правового статусу на законодавчому рівні дозволять вирішити низку організаційних питань щодо увічнення пам’яті захисників України.