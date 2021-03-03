Стріхарський: наполягаємо на гідному вшануванню пам’яті загиблих захисників України 

"Законодавча ініціатива дозволить детально визначити особливості розміщення та утримання кладовища, організацію почесних поховань та перепоховань на його території борців за незалежність України у 20 столітті, загиблих військовослужбовців - учасників бойових дій", - зауважив Андрій Стріхарський.

Депутат також підкреслив, що спільно з колегами по Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування цей законопроект було підтримано одноголосно.

"Переконаний, що забезпечення законодавчих гарантій належного поховання та вшанування пам’яті загиблих захисників нашої Вітчизни - наш безумовний обов’язок", - заявив Стріхарський.