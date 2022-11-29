Стріхарський: гуманітарний хаб у Городищі - приклад єднання та допомоги у важкі часи

Він також повідомив, що у межах робочого візиту гуманітарний хаб у Городищі відвідала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За її словами, Черкаська область забезпечила надійний тил для ЗСУ, завдяки чому Україна вистояла і продовжує давати гідну відсіч окупантам.

“Наші волонтери допомагають не тільки переселенцям, а й місцевим жителям, які потребують допомоги. Ми забезпечуємо харчовими продуктами, засобами гігієни, побутовою хімією, медикаментами. Розглядаємо можливість будівництва та капітального ремонту приміщень під житло для внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців. Усе це стало можливим завдяки небайдужим людям, підприємцям не лише в Україні, а й з-за кордону. І завдяки нашій співпраці із міжнародними партнерами, благодійними фондами, які відгукнулися на прохання про допомогу", - додав Андрій Стріхарський.

Нардеп також підкреслив, що в умовах, коли агресор прийшов на наші землі вбивати, руйнувати, знищувати, важливо об’єднуватися і допомагати один одному. "Тільки так ми наближаємо нас до перемоги над ворогом", - сказав він.

Також у Черкаси із робочим візитом завітала віце-прем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. У Черкасах вона побувала в нещодавно облаштованому тимчасовому притулку для внутрішньо переміщених осіб.