Стріхарський передав мешканцям деокупованої Херсонської області велику партію гуманітарної допомоги
Народний депутат Андрій Стріхарський передав мешканцям звільнених від російських військ населених пунктів Херсонської області гуманітарну допомогу на понад 300 000 грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Facebook.
"Після нічної тривалої дороги, поспішаючи до мешканців звільнених від російських військ населених пунктів Херсонської області, щоб доставити гуманітарну допомогу населенню та військовим - продуктові набори, медикаменти, засоби гігієни, дитяче харчування та багато іншого на загальну суму понад 300 000 гривень", - повідомив нардеп.
За його словами, в перервах між постійними повітряними тривогами, оскільки ракетні обстріли тривали кожні дві години, допомогу людям роздали на центральній площі міста Херсон.
"На цій центральній площі, з ранку до вечора, були присутні близько 5-10 тис. людей, які потребують допомоги. В місті ще немає води та електрики, але як обіцяє місцева влада, незабаром комунікації будуть налагоджені. Будувати плани зараз вкрай важко, але точно важливо нотувати історію, що відбувається тут і зараз. Історію як український народ переживає складні часи, історію незламних, сильних та рішучих українців та українок", - наголосив Стріхарський.
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Херсонську область 49 разів, загинули 10 людей, ще 54 отримали поранення.
РБК-Україна також повідомляло, що сьогодні у Херсоні може лунати сирена, адже спеціалісти будуть тестувати систему оповіщення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.