Стріхарський передав мешканцям деокупованої Херсонської області велику партію гуманітарної допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Facebook .

"Після нічної тривалої дороги, поспішаючи до мешканців звільнених від російських військ населених пунктів Херсонської області, щоб доставити гуманітарну допомогу населенню та військовим - продуктові набори, медикаменти, засоби гігієни, дитяче харчування та багато іншого на загальну суму понад 300 000 гривень", - повідомив нардеп.

За його словами, в перервах між постійними повітряними тривогами, оскільки ракетні обстріли тривали кожні дві години, допомогу людям роздали на центральній площі міста Херсон.

"На цій центральній площі, з ранку до вечора, були присутні близько 5-10 тис. людей, які потребують допомоги. В місті ще немає води та електрики, але як обіцяє місцева влада, незабаром комунікації будуть налагоджені. Будувати плани зараз вкрай важко, але точно важливо нотувати історію, що відбувається тут і зараз. Історію як український народ переживає складні часи, історію незламних, сильних та рішучих українців та українок", - наголосив Стріхарський.