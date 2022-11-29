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Стрихарский: гуманитарный хаб в Городище - пример единения и помощи в трудные времена

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Сергей Новиков

Более 3000 внутренне перемещенных лиц из разных регионов нашего государства обнаружили временное жилье в городе Городище Черкасского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского в Facebook.

Он также сообщил, что в рамках рабочего визита гуманитарный хаб в Городище посетила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, Черкасская область обеспечила надежный тыл для ВСУ, благодаря чему Украина выстояла и продолжает давать достойный отпор оккупантам.

“Наши волонтеры помогают не только переселенцам, но и местным жителям, нуждающимся в помощи. Мы снабжаем пищевыми продуктами, средствами гигиены, бытовой химией, медикаментами. Рассматриваем возможность строительства и капитального ремонта помещений для внутриперемещенных лиц и военнослужащих. Все это стало возможным благодаря неравнодушным людям, предпринимателям не только в Украине, но и из-за границы. И благодаря нашему сотрудничеству с международными партнерами, благотворительными фондами, отозвавшимися на просьбы о помощи", - добавил Андрей Стрихарский.

Нардеп также подчеркнул, что в условиях, когда агрессор пришел на наши земли, убивать, разрушать, уничтожать, важно объединяться и помогать друг другу. "Только так мы приближаем нас к победе над врагом", - сказал он.

Также Черкассы с рабочим визитом посетила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В Черкассах она побывала в недавно обустроенном временном приюте для внутренне перемещенных лиц.

Напомним, гуманитарный хаб был открыт в Городище почти с первых дней полномасштабной войны России с Украиной. Все эти месяцы он работает и оказывает помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.

Как ранее писала РБК-Украина, волонтеры Городищенского гуманитарного хаба собирали груз, который неделю назад был передан из Черкасской области жителям деоккупированного Херсона и военным.

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Андрей СтрихарскийЧеркасская область