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Стрихарский: ГАСИ утонула в коррупции, пришлось отрезать ее "хирургическим" путем

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 15:11
Стрихарский: ГАСИ утонула в коррупции, пришлось отрезать ее "хирургическим" путем Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин принял решение о старте работы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), поэтому печальноизвестная ГАСИ завершила свое функционирование 15 сентября. На этот орган приходило столько жалоб и выявлялось столько фактов коррупции, что ничего другого, как отрезать его "хирургическим" способом не оставалось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Андрея Стрихарского в Facebook.

"Этого решения давно ждала строительная отрасль и смежные сферы, связанные с ней. Мы неоднократно на комитете Верховной рады по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти и профильном подкомитете по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства, который я возглавляю, обсуждали эту важную реформу, полностью ее поддержали и приняли участие в ее осуществлении", - пишет он.

По словам Стрихарского, благодаря усилиям президента, Кабмина и коллег по парламенту стало возможным запустить систему заново и наладить ее так, чтобы максимально избежать участия человеческого фактора в процессах принятия решений и выдачи разрешительных документов. Практически все процессы автоматизированы и в ГИАГ решение о необходимости проведения проверок будет принимать не чиновник, а система.

"Хочу подчеркнуть, что весь старый состав работников ГАСИ был уволен и сейчас формируется новый штат сотрудников из 200 специалистов высокого уровня, которые проходят проверки в НАБУ и НАПК. Первый этап реформирования доведен до логического завершения. Но впереди следующие ответственные шаги - принятие нескольких ключевых законопроектов, которые усовершенствуют процессы диджитализации в новом органе и усилят административную и уголовную ответственность за возможные правонарушения. В самое ближайшее время собираюсь с коллегами-депутатами принять в этом активное участие. Конечным итогом наших усилий вижу упорядочение и стабилизацию ситуации на строительном рынке и создание благоприятных условий для дальнейших инвестиций", - подытожил политик.

Как сообщалось, с 14 по 19 сентября народный депутат Андрей Стрихарский вместе с группой народных депутатов Украины находится в рабочей поездке в Швейцарии. Приезд в эту страну связан с программой сотрудничества Швейцарии и Украины, которую подписали летом прошлого года президенты двух стран.

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Андрей Стрихарский
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