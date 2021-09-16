Стрихарский: ГАСИ утонула в коррупции, пришлось отрезать ее "хирургическим" путем

Кабмин принял решение о старте работы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), поэтому печальноизвестная ГАСИ завершила свое функционирование 15 сентября . На этот орган приходило столько жалоб и выявлялось столько фактов коррупции, что ничего другого, как отрезать его "хирургическим" способом не оставалось.

"Этого решения давно ждала строительная отрасль и смежные сферы, связанные с ней. Мы неоднократно на комитете Верховной рады по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти и профильном подкомитете по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства, который я возглавляю, обсуждали эту важную реформу, полностью ее поддержали и приняли участие в ее осуществлении", - пишет он.

По словам Стрихарского, благодаря усилиям президента, Кабмина и коллег по парламенту стало возможным запустить систему заново и наладить ее так, чтобы максимально избежать участия человеческого фактора в процессах принятия решений и выдачи разрешительных документов. Практически все процессы автоматизированы и в ГИАГ решение о необходимости проведения проверок будет принимать не чиновник, а система.

"Хочу подчеркнуть, что весь старый состав работников ГАСИ был уволен и сейчас формируется новый штат сотрудников из 200 специалистов высокого уровня, которые проходят проверки в НАБУ и НАПК. Первый этап реформирования доведен до логического завершения. Но впереди следующие ответственные шаги - принятие нескольких ключевых законопроектов, которые усовершенствуют процессы диджитализации в новом органе и усилят административную и уголовную ответственность за возможные правонарушения. В самое ближайшее время собираюсь с коллегами-депутатами принять в этом активное участие. Конечным итогом наших усилий вижу упорядочение и стабилизацию ситуации на строительном рынке и создание благоприятных условий для дальнейших инвестиций", - подытожил политик.