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Стрихарский: Дуда первым среди лидеров государств проявил готовность идти с Украиной до победного конца

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Понедельник 23 мая 2022 13:42
Стрихарский: Дуда первым среди лидеров государств проявил готовность идти с Украиной до победного конца Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Президент Польши Анджей Дуда первым среди лидеров государств выступил с трибуны украинского парламента с откровенной речью, в которой чувствовалась искренняя поддержка и реальная готовность идти с Украиной до победного конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского в Facebook.

В целом, по его словам, во время вчерашнего пленарного заседания парламента принято:

  • законы №7389, 7390 - продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа;
  • закон №7307 - расширили перечень случаев бесплатной передачи имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса;
  • законы №0074, 0084, 0145, 0146 - обеспечили выход Украины из трех Соглашений СНГ и денонсировали международное соглашение с государством-агрессором;
  • закон №0150 - повысили энергетическую безопасность Украины;
  • закон №7214 с предложениями президента - запретили пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима;
  • закон №7200 - упростили эвакуацию детей в безопасные места до момента воссоединения с семьями;
  • закон №7395 - обеспечили надлежащие условия для ведения хозяйственной деятельности в сфере наружной рекламы;
  • закон №7313 - разрешили отказывать в регистрации лекарств, произведенных в России или Беларуси;
  • закон №6070-1 - возобновили ведомственную регистрацию сельхозтехники;
  • закон №7361 - обеспечили непрерывное функционирование системы внешнего обеспечения качества высшего образования;
  • закон №5876 - стимулируем развитие сферы украиноязычных аудиокниг.

Принято за основу:

  • законопроект №7337 - устраним дискриминации получателей пенсии;
  • законопроект №7293 - улучшим функционирование системы профессионального образования в условиях военного положения.

"Возвращаюсь к волонтерским будням. Подробнее - позже", - подытожил Андрей Стрихарский.

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