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Стріхарський: Дуда першим серед лідерів держав проявив готовність йти з Україною до переможного кінця

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Понеділок 23 травня 2022 13:42
Стріхарський: Дуда першим серед лідерів держав проявив готовність йти з Україною до переможного кінця Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Президент Польщі Анджей Дуда першим серед лідерів держав виступив за трибуною українського парламенту з відвертою промовою, у якій відчувалась щира підтримка та реальна готовність йти з Україною до переможного кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата від "Слуги народу" Андрія Стріхарського у Facebook.

Загалом, за його словами, під час вчорашнього пленарного засідання парламенту прийнято:

  • закони №7389, 7390 - продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 23 серпня;
  • закон №7307 - розширили перелік випадків безоплатної передачі майна підприємств оборонно-промислового комплексу;
  • закони №0074, 0084, 0145, 0146 - забезпечили вихід України з трьох Угод СНД і денонсували міжнародну угоду з державою-агресором;
  • закон №0150 - підвищили енергетичну безпеку України;
  • закон №7214 із пропозиціями президента - заборонили пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму;
  • закон №7200 - спростили евакуацію дітей у безпечні місця до моменту возз’єднання з родинами;
  • закон №7395 - забезпечили належні умови для ведення господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами;
  • закон №7313 - дозволили відмовляти в реєстрації ліків, вироблених у Росії чи Білорусі;
  • закон №6070-1 - відновили відомчу реєстрацію сільгосптехніки;
  • закон №7361 - забезпечили безперервне функціонування системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • закон №5876 - стимулюємо розвиток сфери україномовних аудіокниг.

Прийнято за основу:

  • законопроект №7337 - усунемо дискримінації отримувачів пенсії;
  • законопроект №7293 - покращимо функціонування системи професійної освіти в умовах воєнного стану.

"Повертаюсь до волонтерських буднів. Детальніше - згодом", - підсумував Андрій Стріхарський.

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