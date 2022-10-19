Стрибок цін на продовольство у Британії підштовхнув інфляцію до максимуму за 40 років

Управління національної статистики повідомило, що індекс споживчих цін (ІСЦ) у вересні зріс на 10,1% у річному обчисленні.

Цифри продемонстрували складну ситуацію для британських домогосподарств, особливо з найнижчими доходами, які зіткнулися з новою невизначеністю щодо ступеня фінансової підтримки, доступної їм від уряду.

Банк Англії також буде змушений активізувати свою кампанію щодо підвищення процентної ставки наступного місяця у світлі даних.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої були найбільшим фактором інфляції у вересні, оскільки вони зросли на 14,5%, що є найбільшим стрибком із квітня 1980 року.

"Сьогоднішній звіт наголошує на небезпеці того, що базова інфляція залишиться високою навіть при ослабленні економіки", - сказав Пол Дейлс, головний економіст британської консалтингової компанії Capital Economics.

Він зазначив зростання базової інфляції, показник, який виключає нестійкі ціни на продукти харчування та енергоносії, які досягли нового 30-річного максимуму в 6,5%.

Вересневий показник інфляції використовується як орієнтир для індексації державних пенсій, але пенсіонери ще не почули чіткої відповіді від уряду про те, чи зростатимуть вони відповідно до цін наступного року.

Державна підтримка рахунків за електроенергію для домашніх господарств та підприємств також викликає сумніви після того, як новий міністр фінансів Джеремі Хант обмежив обсяг програми на шість місяців порівняно з двома роками раніше.

Багато домогосподарств стикаються зі зростаючими витратами внаслідок негативних наслідків для фінансового ринку програми економічного зростання прем'єр-міністра Ліз Трасс, яку Хант значною мірою скасував у понеділок, прагнучи відновити підірвану довіру інвесторів до Великобританії.

Навіть без недавніх політичних та фінансових потрясінь Велика Британія сильно постраждала від стрибка європейських цін на природний газ, викликаного вторгненням Росії в Україну, що додало проблем у ланцюжку постачань після COVID та нестачі робочої сили, що призвело до сильного зниження рівня життя.