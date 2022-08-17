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Инфляция в Великобритании подскочила до максимума за 40 лет

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Украина, Среда 17 августа 2022 12:57
Инфляция в Великобритании подскочила до максимума за 40 лет Фото: цены в Британии растут максимальными темпами с 1982 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в Великобритании подскочила до 10,1% в июле, самого высокого уровня с февраля 1982 года. Рост потребительских цен в годовом измерении ускорился по сравнению с июнем (9,4%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее в этом месяце Банк Англии повысил ключевую процентную ставку на 0,5% до 1,75% - это первое повышение на полпроцента с 1995 года. Центробанк прогнозирует, что инфляция достигнет пика на уровне 13,3% в октябре, когда в следующий раз должны вырасти регулируемые цены на энергоносители для домашних хозяйств.

Данные Управления национальной статистики, показали, что цены выросли на 0,6% в июле по сравнению с июнем.

"Контроль над инфляцией является моим главным приоритетом, и мы принимаем меры посредством сильной, независимой денежно-кредитной политики, ответственных решений в области налогообложения и расходов, а также реформ, направленных на повышение производительности и рост", - сказал министр финансов Надхим Захави.

По данным Банка Англии, рост цен на энергоносители в Европе после вторжения России в Украину является основным фактором инфляции и, вероятно, приведет Великобританию к длительной, хотя и неглубокой рецессии в конце этого года.

Однако в данных были намеки на то, что инфляционное давление в будущем может начать снижаться.

Напомним, Банк Англии повысил процентные ставки сильнее всего за 27 лет, несмотря на предупреждение о приближении длительной рецессии. Он намерен подавить рост инфляции, которая сейчас находится на максимальном уровне.

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