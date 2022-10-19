Скачок цен на продовольствие в Великобритании подтолкнул инфляцию к максимуму за 40 лет

Управление национальной статистики сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре вырос на 10,1% в годовом исчислении.

Цифры продемонстрировали сложную ситуацию для британских домохозяйств, особенно с самыми низкими доходами, которые столкнулись с новой неопределенностью в отношении степени финансовой поддержки, доступной им от правительства.

Банк Англии также будет вынужден активизировать свою кампанию по повышению процентной ставки в следующем месяце в свете данных.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки были самым большим фактором инфляции в сентябре, поскольку они выросли на 14,5%, что является самым большим скачком с апреля 1980 года.

"Сегодняшний отчет подчеркивает опасность того, что базовая инфляция останется высокой даже при ослаблении экономики", - сказал Пол Дейлс, главный экономист британской консалтинговой компании Capital Economics.

Он указал на рост базовой инфляции, показатель, который исключает неустойчивые цены на продукты питания и энергоносители, которые достигли нового 30-летнего максимума в 6,5%.

Сентябрьский показатель инфляции используется в качестве ориентира для индексации государственных пенсий, но пенсионеры еще не услышали четкого ответа от правительства о том, будут ли они расти в соответствии с ценами в следующем году.

Государственная поддержка счетов за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий также вызывает сомнения после того, как новый министр финансов Джереми Хант ограничил объем программы шестью месяцами по сравнению с двумя годами ранее.

Многие домохозяйства сталкиваются с растущими расходами в результате негативных последствий для финансового рынка программы экономического роста премьер-министра Лиз Трасс, которую Хант в значительной степени отменил в понедельник, стремясь восстановить подорванное доверие инвесторов к Великобритании.

Даже без недавних политических и финансовых потрясений Великобритания сильно пострадала от скачка европейских цен на природный газ, вызванного вторжением России в Украину, что добавило проблем в цепочке поставок после COVID и нехватки рабочей силы, что привело к сильному снижению уровня жизни.