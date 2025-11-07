Стрибок напруги під час перемикання черг залишив частину Конотопа без тепла

"В результаті стрибка напруги при перемиканні "черг електропостачання" вийшло з ладу електрообладнання на одній з котелень міста і мешканці залишились без тепла", - повідомив він.

За словами Семеніхіна, проведення відновлювальних робіт можливе тільки вдень, а значить, тепла у помешканнях містян не буде до завтра.

"Вже з самого ранку фахівці КП "Теплогарант" будуть робити все можливе, щоби пошкоджені комунікації та обладнання замінити на нове. А зараз мешканці частини мікрорайону "Мир" (район Кінотеатру, район за "Пасажем") без тепла", - написав міський голова.

Він додав, що тримає на особистому контролі питання відновлення електрообладнання і теплопостачання.