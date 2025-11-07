UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Стрибок напруги під час перемикання черг залишив частину Конотопа без тепла

Фото: тепла не буде до завтрашнього дня, оскільки ремонтні роботи можливі лише зранку (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Частина мешканців Конотопа залишилась без тепла до завтрашнього дня. Причина - вихід з ладу електрообладнання на одній з котелень внаслідок стрибка напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Артема Семеніхіна.

"В результаті стрибка напруги при перемиканні "черг електропостачання" вийшло з ладу електрообладнання на одній з котелень міста і мешканці залишились без тепла", - повідомив він.

За словами Семеніхіна, проведення відновлювальних робіт можливе тільки вдень, а значить, тепла у помешканнях містян не буде до завтра.

"Вже з самого ранку фахівці КП "Теплогарант" будуть робити все можливе, щоби пошкоджені комунікації та обладнання замінити на нове. А зараз мешканці частини мікрорайону "Мир" (район Кінотеатру, район за "Пасажем") без тепла", - написав міський голова.

Він додав, що тримає на особистому контролі питання відновлення електрообладнання і теплопостачання.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з похолоданням РФ посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. Найбільше від ворожих обстрілів потерпають енергооб'єкти, які розташовані в областях, які межують із Росією.

Пізніше окупанти розширили географію своїх ударів. Зокрема, вони вдарили по енергетичних об'єктах в Києві та Київській області.

В ніч на п'ятницю, 7 листопада, Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях. Найскладнішою ситуація є у двох регіонах, де багато споживачів перебувають без світла ще з 6 листопада.

Через складну ситуацію в енергетичній системі в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конотоп