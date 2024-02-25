Стрибок курсу долара до максимуму був викликаний зростанням дефіциту валюти в 2 рази: дані НБУ

Національний банк України минулого тижня збільшив продаж доларів із резервів у зв'язку із зростанням дефіциту валюти. Курс долара зріс та оновив історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
НБУ протягом тижня 19-23 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 647,83 млн. доларів. Це вдвічі більше, ніж тижнем раніше (322,3 млн доларів).
З початку року НБУ продав на міжбанку 3,809 млрд. доларів.
На початку минулого тижня курс на міжбанку зріс на понад 60 копійок до рівня 38,60 грн/долар. Офіційний курс долара три дні поспіль оновлював історичні максимуми і на 22 лютого сягнув рівня 38,6237 гривень за 1 долар. Однак потім курс пішов униз. У другій половині тижня курс почав знижуватись. У підсумку офіційний курс зріс із 37,97 до 37,35 грн/долар.
На готівковому ринку курс спочатку зріс з 38,10 до 38,85 грн/долар, але наприкінці тижня трохи знизився до 38,60 грн/долар.
НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Однак потім дефіцит валюти знизився і курс пішов вниз.
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи відданість "курсовій стійкості". За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.