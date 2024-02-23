Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму

Національний банк України знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль після того, як оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 26 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3527 грн за 1 долар (-0,1276 грн).

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Курс євро становитиме 41,5628 гривень за 1 євро (-0,1652 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 13 копійок до 38,30-38,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс упав на 25 копійок до 38,60 грн/долар.

Коливання курсу

Нагадаємо, цього тижня офіційний курс долара три дні поспіль оновлював історичні максимуми і на 22 лютого досягнув рівня 38,6237 гривень за 1 долар. Однак потім курс пішов униз.

З жовтня 2023 року після переходу до режиму "керованої гнучкості" НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи або піднімаючи курс інтервенцій.

Водночас Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку раніше заявив, що курс навряд чи продовжить швидко зростати. "Ми не очікуємо зростання одразу до 39,00 грн/долар. Швидше за все, будуть періоди зміцнення гривні та зростання у коридорі 38,00-38,75 грн/долар", - сказав він.