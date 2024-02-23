ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму

Україна, П'ятниця 23 лютого 2024 15:41
UA EN RU
Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму Фото: курс долара впав на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль після того, як оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,3527 грн за 1 долар (-0,1276 грн).

Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,5628 гривень за 1 євро (-0,1652 грн).

Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 13 копійок до 38,30-38,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 25 копійок до 38,60 грн/долар.

Коливання курсу

Нагадаємо, цього тижня офіційний курс долара три дні поспіль оновлював історичні максимуми і на 22 лютого досягнув рівня 38,6237 гривень за 1 долар. Однак потім курс пішов униз.

З жовтня 2023 року після переходу до режиму "керованої гнучкості" НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи або піднімаючи курс інтервенцій.

Водночас Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку раніше заявив, що курс навряд чи продовжить швидко зростати. "Ми не очікуємо зростання одразу до 39,00 грн/долар. Швидше за все, будуть періоди зміцнення гривні та зростання у коридорі 38,00-38,75 грн/долар", - сказав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Вибори, Залужний, США та шлях до миру. Що Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту
Вибори, Залужний, США та шлях до миру. Що Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів