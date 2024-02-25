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Стрибок курсу долара до максимуму був викликаний зростанням дефіциту валюти в 2 рази: дані НБУ

Україна, Неділя 25 лютого 2024 09:41
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Стрибок курсу долара до максимуму був викликаний зростанням дефіциту валюти в 2 рази: дані НБУ Фото: Курс долара зріс у зв'язку із збільшенням дефіциту валюти вдвічі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України минулого тижня збільшив продаж доларів із резервів у зв'язку із зростанням дефіциту валюти. Курс долара зріс та оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

НБУ протягом тижня 19-23 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 647,83 млн. доларів. Це вдвічі більше, ніж тижнем раніше (322,3 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 3,809 млрд. доларів.

Стрибок курсу долара до максимуму був викликаний зростанням дефіциту валюти в 2 рази: дані НБУ

На початку минулого тижня курс на міжбанку зріс на понад 60 копійок до рівня 38,60 грн/долар. Офіційний курс долара три дні поспіль оновлював історичні максимуми і на 22 лютого сягнув рівня 38,6237 гривень за 1 долар. Однак потім курс пішов униз. У другій половині тижня курс почав знижуватись. У підсумку офіційний курс зріс із 37,97 до 37,35 грн/долар.

Стрибок курсу долара до максимуму був викликаний зростанням дефіциту валюти в 2 рази: дані НБУbank.gov.ua

На готівковому ринку курс спочатку зріс з 38,10 до 38,85 грн/долар, але наприкінці тижня трохи знизився до 38,60 грн/долар.

Ситуація на міжбанку

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Однак потім дефіцит валюти знизився і курс пішов вниз.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи відданість "курсовій стійкості". За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.

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