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Скачок курса доллара до максимума был вызван ростом дефицита валюты в 2 раза: данные НБУ

Украина, Воскресенье 25 февраля 2024 09:41
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Скачок курса доллара до максимума был вызван ростом дефицита валюты в 2 раза: данные НБУ Фото: Курс доллара вырос в связи с увеличением дефицита валюты в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины на прошлой неделе увеличил продажу долларов из резервов в связи с ростом дефицита валюты. Курс доллара вырос и обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 19-23 февраля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 647,83 млн долларов. Это в два раза больше, чем неделей ранее (322,30 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 3,809 млрд долларов.

Скачок курса доллара до максимума был вызван ростом дефицита валюты в 2 раза: данные НБУ

В начале прошлой недели курс на межбанке вырос более чем на 60 копеек до уровня 38,60 грн/доллар. Официальный курс доллара три дня подряд обновлял исторические максимумы и на 22 февраля достиг уровня 38,6237 гривен за 1 доллар. Однако затем курс пошел вниз. Во второй половине недели курс начал снижаться. В итоге официальный курс вырос с 37,97 до 37,35 грн/доллар.

Скачок курса доллара до максимума был вызван ростом дефицита валюты в 2 раза: данные НБУbank.gov.ua

На наличном рынке курс сначала вырос с 38,10 до 38,85 грн/доллар, но в конце недели немного снизился до 38,60 грн/доллар.

Ситуация на межбанке

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в начале января, когда официальный курс вырос до максимума в 38,22 грн/доллар. Однако затем дефицит валюты снизился, и курс пошел вниз.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, что центробанк в 2024 году продолжит сглаживать значительные курсовые колебания, сохраняя приверженность "курсовой устойчивости". По его словам, в конце 2023 года на рынок влиял сезонный фактор, а в дальнейшем большее значение будут иметь фундаментальные факторы.

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