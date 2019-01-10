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Ястремская завершила борьбу за одиночный титул на турнире в Хобарте

Новости » Спорт    10.01.2019 - 10:33
Ястремская завершила борьбу за одиночный титул на турнире в Хобарте
Фото: Ястремская и Бенчич (twitter.com/HobartTennis)

Украинская теннисистка продолжит участие в парном разряде соревнований

Третья ракетка Украины и 59 в мировом рейтинге Даяна Ястремская проиграла четвертьфинальный поединок на турнире серии WTA International в австралийском Хобарте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Украинка в двух сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич (WTA 63). Матч продолжался 1 час 22 минуты и закончился со счетом 7:6(2), 6:3. 

С новой недели Ястремская установит личный рекорд в рейтинге - 57 место, если Ирина-Камелия Бегу или Анна Каролина Шмидлова не выиграют турнир в Хобарте.

Напомним, украинская теннисистка продолжит участие в парном разряде соревнований, где вышла в полуфинал.

Следующим турниром для Даяны станет турнир Australian Open, который стартует 14 января в Мельбурне. Украинка впервые сыграет в основной сетке этих соревнований. В стартовом матче Ястремская встретится с местной теннисисткой Самантой Стосур.

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