Ястремская в паре с россиянкой вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/HobartTennis)

Теннисистки выбили из соревнований вторых сеяных

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в паре с россиянкой Анастасией Потаповой вышли в полуфинал парного разряда на турнире в австралийском Хобарте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Дуэт в четвертьфинале обыграл вторых сеяных турнира румынок Ирину-Камелию Бегу и Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.

В полуфинале Потапова и Ястремская сыграют против бельгийки Кирстен Флипкенс и шведки Юханны Ларссон. Турнир в Хобарте завершится 12 января.

Ранее сегодня Даяна Ястремская оформила путевку в четвертьфинал в одиночном разряде.

Напомним, в прошлом году Ястремская выиграла свой первый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).