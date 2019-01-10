Ястремська завершила боротьбу за одиночний титул на турнірі в Хобарті

Фото: Ястремська та Бенчіч (twitter.com/HobartTennis)

Українська тенісистка продовжить участь в парному розряді змагань

Третя ракетка України і 59 в світовому рейтингу Даяна Ястремська програла чвертьфінальний поєдинок на турнірі серії WTA International в австралійському Хобарті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Українка у двох сетах поступилася швейцарці Белінді Бенчіч (WTA 63). Матч тривав 1 годину 22 хвилини і закінчився з рахунком 7:6(2), 6:3.

.@BelindaBencic defeats Dayana Yastremska 7-6(2) 6-3 to progress to the semifinals #HobartTennis — Hobart International (@HobartTennis) January 10, 2019

З нового тижня Ястремська встановить особистий рекорд в рейтингу - 57 місце, якщо Ірина-Камелія Бегу або Анна Кароліна Шмідлова не виграють турнір в Хобарті.

Нагадаємо, українська тенісистка продовжить участь в парному розряді змагань, де вийшла в півфінал.

Наступним турніром для Даяни стане турнір Australian Open, який стартує 14 січня в Мельбурні. Українка вперше зіграє в основній сітці цих змагань. У стартовому матчі Ястремська зустрінеться з місцевою тенісисткою Самантою Стосур.