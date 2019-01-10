ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ястремська завершила боротьбу за одиночний титул на турнірі в Хобарті

Новини » Спорт    10.01.2019 - 10:33
Ястремська завершила боротьбу за одиночний титул на турнірі в Хобарті
Фото: Ястремська та Бенчіч (twitter.com/HobartTennis)

Українська тенісистка продовжить участь в парному розряді змагань

Третя ракетка України і 59 в світовому рейтингу Даяна Ястремська програла чвертьфінальний поєдинок на турнірі серії WTA International в австралійському Хобарті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Українка у двох сетах поступилася швейцарці Белінді Бенчіч (WTA 63). Матч тривав 1 годину 22 хвилини і закінчився з рахунком 7:6(2), 6:3.

З нового тижня Ястремська встановить особистий рекорд в рейтингу - 57 місце, якщо Ірина-Камелія Бегу або Анна Кароліна Шмідлова не виграють турнір в Хобарті.

Нагадаємо, українська тенісистка продовжить участь в парному розряді змагань, де вийшла в півфінал.

Наступним турніром для Даяни стане турнір Australian Open, який стартує 14 січня в Мельбурні. Українка вперше зіграє в основній сітці цих змагань. У стартовому матчі Ястремська зустрінеться з місцевою тенісисткою Самантою Стосур.

Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Australian Open Костюк стала фіналісткою кваліфікації Australian Open
Новини України АвстралияТенниссоревнованияAustralian Open
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся