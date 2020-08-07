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Ястремская вышла в 1/4 финала на турнире WTA в Палермо

Палермо, Пятница 07 августа 2020 08:54
Ястремская вышла в 1/4 финала на турнире WTA в Палермо
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Украинка продолжает борьбу на соревнованиях в Италии

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Палермо. Во втором круге она обыграла француженку Осиан Доден.

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Для победы Даяне хватило двух сетов - 6:2, 6:4. Встреча, проходившая на центральном корте спорткомплекса "Кантри тайм клаб", продлилась 1 час 18 минут. На счету украинки 11 эйсов, две двойные ошибки и 82% выигранных первых подач.

Ястремская провела второй матч в одиночном разряде после рестарта сезона WTA, перед этим в 1/16 финала она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (6:3, 6:4).

В четвертьфинале украинская теннисистка сыграет с Камилой Джорджи из Италии. Встреча пройдет сегодня, 7 августа, начало - в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина в момент заявилась на US Open.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон 2020 года был приостановлен в марте. В начале августа начался первый после паузы официальный турнир, он проходит в итальянском городе Палермо. Его призовой фонд составляет 202 тысяч долларов, соревнования завершатся 9 августа.

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