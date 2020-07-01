ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские теннисистки заявились на первые турниры после возобновления сезона

Новости » Спорт     01.07.2020 - 12:34
Украинские теннисистки заявились на первые турниры после возобновления сезона
Фото: теннисные соревнования возобновятся в начале августа (wtatennis.com)

Соревнования вернутся в начале августа

Украинки Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Марта Костюк попали в предварительные заявки первых двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) после возобновления сезона. Соревнования в итальянском Палермо запланированы на 3-9 августа, а турнир в столице Чехии стартует на неделю позже, 10-15 августа.

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Также пока только на турнире в Италии планируют выступить Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Дедлайн заявки на турнир в Палермо - 6 июля, на турнир в Праге - 13 июля.

Наряду с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, Ястремская заявлена на серию американских турниров в августе, которые пройдут перед стартом US Open в последний день лета.

Свитолина до рестарта сезона планирует сыграть на турнире в швейцарском Монтре, который начнется 3 июля. Затем украинка намерена выступить на выставочном турнире в Берлине, который пройдет с 13 по 19 июля.

Напомним, из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех теннисных турниров до начала августа.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины Теннисвозобновлениесоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь