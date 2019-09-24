Ястремская выиграла второй матч на турнире в Ухане

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в матче второго раунда турнира серии Premier 5 в Ухане (Китай) обыграла американку Кристину Макхэйл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований, опубликованные на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок, продолжительность которого составила 1 час и 34 минуты, завершился со счетом 6:3, 7:6.

В третьем круге вторая ракетка Украины встретится с победительницей встречи Каролиной Плишковой из Чехии и американкой Амандой Анисимовой.

На старте турнира WTA в Ухане Ястремская обыграла австралийку Айли Томлянович - 7:6 (7:5), 6:2.

Ранее второй круг турнира в Ухане преодолела и первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая на классе разобралась с испанкой Габринье Мугурусой.

Напомним, Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на турнир Kremlin Cup в столице России, который пройдет с 14 по 20 октября.

Лидер украинского тенниса ведет борьбу за попадание на итоговый чемпионат WTA, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.