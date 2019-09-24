Ястремська виграла другий матч на турнірі в Ухані

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Друга ракетка України без проблем пройшла в наступний раунд

Українська тенісистка Даяна Ястремська в матчі другого раунду турніру серії Premier 5 в Ухані (Китай) обіграла американку Крістіну Макхейл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань, опубліковані на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок, тривалість якого склала 1 годину і 34 хвилини, завершився з рахунком 6:3, 7:6.

У третьому колі друга ракетка України зустрінеться з переможницею зустрічі Кароліною Плішковою з Чехії та американкою Амандою Анісімовою.

На старті турніру WTA в Ухані Ястремська обіграла австралійку Айлі Томлянович - 7:6 (7:5), 6:2.

Раніше друге коло турніру в Ухані подолала і перша ракетка України Еліна Світоліна, яка на класі розібралася з іспанкою Габрина Гарбінє Мугуруса.

Нагадаємо, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на турнір Kremlin Cup в столиці Росії, який пройде з 14 по 20 жовтня.

Лідер українського тенісу веде боротьбу за потрапляння на підсумковий чемпіонат WTA, де їй необхідно захистити торішній титул.