Ястремська вибила з турніру Кубок Кремля чинну чемпіонку

Касаткіна не змогла захистити титул

Чинна чемпіонка турніру Кубок Кремля Дарина Касаткіна програла в першому колі змагань українській тенісистці Даяні Ястремській. Про це повідомляється в Twitter Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.

За вихід до чвертьфіналу змагань у Москві Ястремська посперечається з бельгійкою Кірстен Фліпкенс, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію. Турнір завершиться 20 жовтня.