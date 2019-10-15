ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ястремська вибила з турніру Кубок Кремля чинну чемпіонку

Новини » Спорт    15.10.2019 - 16:04
Ястремська вибила з турніру Кубок Кремля чинну чемпіонку

Касаткіна не змогла захистити титул

Чинна чемпіонка турніру Кубок Кремля Дарина Касаткіна програла в першому колі змагань українській тенісистці Даяні Ястремській. Про це повідомляється в Twitter Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.

За вихід до чвертьфіналу змагань у Москві Ястремська посперечається з бельгійкою Кірстен Фліпкенс, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію. Турнір завершиться 20 жовтня.

Світоліна офіційно кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA Тенісистка Цуренко достроково завершила сезон
Новини України МоскваТенниссоревнованияДаяна Ястремська
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся