Ястремская уверенно прошла в 1/8 финала турнира в Тяньцзине

Вторая ракетка Украины и 23 в мировом рейтинге Даяна Ястремская пробилась в 1/8 финала турнира в китайском Тяньцзине (Tianjin Open). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка в матче первого раунда не испытала проблем, обыграв китаянку Чжу Линь (WTA 103) - 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час и 9 минут.

В 1/8 финала Ястремская сыграет против другой китаянки Шуай Пэн (WTA 96). Встреча состоится завтра, 9 октября. В этом году теннисистки уже встречались на турнире в Хуахине, где победу праздновала Ястремская.

На прошлой неделе Ястремская в паре с Еленой Остапенко вышла в финал турнира в Пекине (China Open), где украинско-латвийская пара в трех сетах проиграла американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс - 3:6, 7:6, 7:10.

Даяна также выступала в одиночном разряде China Open, но вылетела во втором круге от 8 ракетки мира Кики Бертенс.

Лучшими выступлениями Ястремской в сезоне 2019 являются победа на турнире International в Страсбурге, победа на турнире International в Хуахине, третий круг на Australian Open, четвертый круг на Wimbledon, третий круг на US Open.