Ястремська впевнено пройшла в 1/8 фіналу турніру в Тяньцзіні

Друга ракетка України та 23 у світовому рейтингу Даяна Ястремська пробилася в 1/8 фіналу турніру в китайському Тяньцзіні (Tianjin Open). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка в матчі першого раунду не зазнала проблем, обігравши китаянку Чжу Лінь (WTA 103) - 6:2, 6:3. Зустріч тривала 1 годину і 9 хвилин.

В 1/8 фіналу Ястремська зіграє проти іншої китаянки Шуай Пен (WTA 96). Зустріч відбудеться завтра, 9 жовтня. Цього року тенісистки вже зустрічалися на турнірі в Хуахіні, де перемогу святкувала Ястремська.

Минулого тижня Ястремська в парі з Оленою Остапенко вийшла в фінал турніру в Пекіні (China Open), де українсько-латвійська пара в трьох сетах програла американкам Софії Кенін і Бетані Маттек-Сандс - 3:6, 7:6, 7:10.

Даяна також виступала в одиночному розряді China Open, але вилетіла у другому колі від 8 ракетки світу Кікі Бертенс.

Кращими виступами Ястремської у сезоні 2019 є перемога на турнірі International в Страсбурзі, перемога на турнірі International в Хуахіні, третє коло на Australian Open, четверте коло на Wimbledon, третє коло на US Open.