Ястремская уступила Возняцки и покинула одиночный разряд Australian Open

Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Ястремская уступила Возняцки в двух сетах (5-7, 5-7)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила во втором круге турнира Большого шлема Australian Open датчанке Каролине Возняцки и покидает турнир в одиночном разряде. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Сообщается, что поединок продлился более двух часов. Ястремская уступила Возняцки в двух сетах (5-7, 5-7).

По ходу первого сета украинка вела со счетом 5-1, однако Возняцки оформила в свой актив 6 геймов подряд. Со старта второй партии Ястремская также лидировала с двумя брейками (3-0), но воспользоваться преимуществом украинке так и не удалось.

В третьем раунде Возняцки, проводящая свой последний турнир в карьере, встретится с Онс Жабер из Туниса.

Несмотря на поражение Ястремская пока не покидает турнир - в парной сетке она заявлена в дуэте с Фанни Штоллар из Венгрии.

Ранее РБК-Украина писало, что в первом раунде Ястремская не испытала никаких проблем против представительницы Словении - Кайи Юван. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1. За это время 19-летняя Ястремская ни разу не подала "на вылет", выиграла пять из шести брейков и не допустила ни одной двойной.

Также сообщалось, что в этом году организаторы первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open объявили об увеличении призового фонда соревнований 2020 года. Общая сумма призовых выплат составит рекордный 71 млн долларов, что на 13,6% больше, чем в 2019 году.