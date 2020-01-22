ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ястремська поступилася Возняцкі і залишила одиночний розряд Australian Open

Новини » Спорт     22.01.2020 - 12:36
Ястремська поступилася Возняцкі і залишила одиночний розряд Australian Open
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Ястремська поступилася Возняцкі у двох сетах (5-7, 5-7)

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася у другому колі турніру Великого шолому Australian Open датчанка Кароліна Возняцкі і покидає турнір в одиночному розряді. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Повідомляється, що поєдинок тривав більше двох годин. Ястремська поступилася Возняцкі у двох сетах (5-7, 5-7).

По ходу першого сету українка вела з рахунком 5-1, однак Возняцкі оформила в свій актив 6 геймів поспіль. Зі старту другої партії Ястремська також лідирувала з двома брейками (3-0), але скористатися перевагою українці так і не вдалося.

У третьому раунді Возняцкі, яка проводить свій останній турнір в кар'єрі, зустрінеться з Онс Жабер з Тунісу.

Незважаючи на поразку Ястремська поки не покидає турнір - в парній сітці вона заявлена в дуеті з Фанні Штоллар з Угорщини.

Раніше РБК-Україна писало, що у першому раунді Ястремська не зазнала жодних проблем проти представниці Словенії - Кайі Ювані. Зустріч завершилася з рахунком 6:1, 6:1. За цей час 19-річна Ястремська жодного разу не подала "на виліт", виграла п'ять із шести брейків і не допустила жодної подвійної.

Також повідомлялося, що в цьому році організатори першого в сезоні турніру серії "Великого шолома" Australian Open оголосили про збільшення призового фонду змагань 2020 року. Загальна сума призових виплат складе рекордний 71 млн доларів, що на 13,6% більше, ніж у 2019 році.

Українська тенісистка пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA у Шеньчжені Світоліна повернулася в топ-5 рейтингу WTA
Новини України ТеннисAustralian OpenДаяна Ястремська
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся