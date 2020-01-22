Ястремська поступилася Возняцкі і залишила одиночний розряд Australian Open

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Ястремська поступилася Возняцкі у двох сетах (5-7, 5-7)

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася у другому колі турніру Великого шолому Australian Open датчанка Кароліна Возняцкі і покидає турнір в одиночному розряді. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Повідомляється, що поєдинок тривав більше двох годин. Ястремська поступилася Возняцкі у двох сетах (5-7, 5-7).

По ходу першого сету українка вела з рахунком 5-1, однак Возняцкі оформила в свій актив 6 геймів поспіль. Зі старту другої партії Ястремська також лідирувала з двома брейками (3-0), але скористатися перевагою українці так і не вдалося.

У третьому раунді Возняцкі, яка проводить свій останній турнір в кар'єрі, зустрінеться з Онс Жабер з Тунісу.

Незважаючи на поразку Ястремська поки не покидає турнір - в парній сітці вона заявлена в дуеті з Фанні Штоллар з Угорщини.

Раніше РБК-Україна писало, що у першому раунді Ястремська не зазнала жодних проблем проти представниці Словенії - Кайі Ювані. Зустріч завершилася з рахунком 6:1, 6:1. За цей час 19-річна Ястремська жодного разу не подала "на виліт", виграла п'ять із шести брейків і не допустила жодної подвійної.

Також повідомлялося, що в цьому році організатори першого в сезоні турніру серії "Великого шолома" Australian Open оголосили про збільшення призового фонду змагань 2020 року. Загальна сума призових виплат складе рекордний 71 млн доларів, що на 13,6% більше, ніж у 2019 році.