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Организаторы увеличили призовой фонд Australian Open-2020

Новости » Спорт     24.12.2019 - 14:24
Организаторы увеличили призовой фонд Australian Open-2020
Фото: теннисный корт Australian Open (ausopen.com)

Сумма выросла более чем на 13%

Организаторы первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open объявили об увеличении призового фонда соревнований 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира

Общая сумма призовых выплат составит рекордный 71 млн долларов, что на 13,6% больше, чем в 2019 году. Увеличение размера призовых больше всего затронуло ранние этапы соревнований, чем заключительные раунды. Теннисисты, проигравшие в первом круге квалификации, получат на треть больше, а проигравшим в первом раунде основной сетки выплатят больше на 20%.

В заявку основной сетки Открытого чемпионата Австралии попали пять украинок - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова, а также Катерина Бондаренко, которая воспользовалась защищенным рейтингом. На турнире также планирует выступить экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов.

Australian Open пройдет на хардовых кортах в Мельбурне с 20 января по 2 февраля 2020 года. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и представительница Японии Наоми Осака.

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