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Украинка Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере

Новости » Спорт    25.05.2019 - 21:37
Украинка Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA_Strasbourg)

Теннисистка стала победительницей турнира в Страсбурге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская победила на грунтовом турнире серии WTA International в Страсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Теннисистка в финальном поединке обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 6:4, 5:7, 7:6 (7:3). Матч продолжался почти 3 часа. Соперницы ранее не встречались. 

Для 19-летней украинки этот титул стал третьим в профессиональной карьере. Предыдущие оба также на харде (Хуахин-2019, Гонконг-2018).

Победа в Страсбурге позволит Ястремской занять 32 место в рейтинге WTA, что является новым личным рекордом украинки.

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