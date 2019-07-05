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Ястремская впервые в карьере вышла в 4 круг турнира "Большого шлема"

Новости » Спорт    05.07.2019 - 17:11
Ястремская впервые в карьере вышла в 4 круг турнира "Большого шлема"
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Даяна дебютирует в четвертом раунде Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая является 35 ракеткой мира, вышла в четвертый круг Уимблдоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В рамках третьего круга турнира она обыграла 81 в мировом рейтинге швейцарку Викторию Голубич со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Ранее соперницы играли между собой дважды, оба раза побеждала украинка.

Напомним, украинка во втором круге турнира победила Софию Кенин, в первом круге - итальянку Камилу Джорджи.

Свитолина на отказе соперницы прошла в третий круг Уимблдона Цуренко и Козлова покинули Уимблдон после первого круга
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