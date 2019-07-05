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Ястремська вперше в кар'єрі вийшла у 4 кола турніру "Великого шолома"

Новини » Спорт    05.07.2019 - 17:11
Ястремська вперше в кар'єрі вийшла у 4 кола турніру "Великого шолома"
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA)

Даяна дебютує в четвертому раунді Вімблдону

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка є 35 ракеткою світу, вийшла в четверте коло Вімблдоні. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

В рамках третього кола турніру вона обіграла 81 у світовому рейтингу швейцарку Вікторію Голубич з рахунком 7:5, 6:3. Тривалість протистояння склала 1 годину 34 хвилини.

Раніше суперниці грали між собою двічі, обидва рази перемагала українка.

Нагадаємо, українка у другому колі турніру перемогла Софію Кенин, в першому колі - італійку Камілу Джорджі.

Світоліна на відмові суперниці пройшла до третього кола Вімблдону Цуренко і Козлова покинули Уїмблдон після першого кола
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