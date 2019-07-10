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Ястремская претендует на звание прорыв Уимблдона

Новости » Спорт    10.07.2019 - 10:39
Ястремская претендует на звание прорыв Уимблдона
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/Wimbledon)

Украинка покинула турнир в четвертом раунде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание прорыв Уимблдона. Об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Всего на престижную награду претендуют четверо участников соревнований. Кроме 19-летней украинки, признание организаторов получили 15-летняя американка Кори Гауф, 22-летняя представительница Чехии Каролина Мухова, и Маттео Берреттини из Италии, которому 23 года.

Отметим, Ястремская в этом году дебютировала на Уимблдоне. Она последовательно обыграла Камилу Джорджи, Софию Кенин и Викторию Голубич, но в матче четвертого раунда в трех сетах уступила китаянке Чжан Шуай.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона.

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