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Ястремська претендує на звання прорив Вімблдону

Новини » Спорт    10.07.2019 - 10:39
Ястремська претендує на звання прорив Вімблдону
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/Wimbledon)

Українка покинула турнір в четвертому раунді

Українська тенісистка Даяна Ястремська претендує на звання прорив Вімблдону. Про це повідомляється на офіційній сторінці турніру в Twitter.

Всього на престижну нагороду претендують четверо учасників змагань. Крім 19-річної українки, визнання організаторів отримали 15-річна американка Корі Гауф, 22-річна представниця Чехії Кароліна Мухова, і Маттео Берреттіні з Італії, якому 23 роки.

Відзначимо, Ястремська в цьому році дебютувала на Вімблдоні. Вона послідовно обіграла Камілу Джорджі, Софію Кенін і Вікторію Голубич, але в матчі четвертого раунду в трьох сетах поступилася китаянці Чжан Шуай.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в кар'єрі пробилася в півфінал Вімблдону.

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