Ястремская потерпела поражение в своем дебютном матче на Roland Garros

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская вылетела с турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции).Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

В матче первого круга украинка уступила 29 ракетке мира Карле Суарес-Наварро из Испании - 2:6, 7:6(0), 6:0.

Для теннисисток это был третий очный поединок: на старте сезона Даяна обыграла испанку во втором круге Australian Open, но в этом месяце уступила ей на старте грунтового турнира в Риме.

Это был дебютный матч для украинки на соревнованиях в Париже. На Roland Garros Даяна также заявлена в парной сетке соревнований.

Напомним, два дня назад Ястремская выиграла турнир серии International в Страсбурге, что позволило ей подняться на рекордное для себя 32 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).