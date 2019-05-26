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Свитолина вслед за Козловой вышла во второй круг Roland Garros

Новости » Спорт    26.05.2019 - 22:33
Свитолина вслед за Козловой вышла во второй круг Roland Garros
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/rolandgarros)

В следующем раунде турнира две представительницы Украины сыграют между собой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украинка в первом круге победила титулованную американку Винус Уильямс - 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час и 13 минут.

Ранее еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась во второй раунд турнира, победив в двух сетах Бернарду Пера из США - 6:2, 7:6(5). Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты. 

Интересно, что во втором раунде турнира две представительницы Украины Свитолина и Козлова сыграют между собой. Ориентировочно встреча состоится в среду, 29 мая.

Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Сергей Стаховский матчи первого раунда проведут завтра, 27 мая.

Напомним, японка Наоми Осака может потерять звание первой ракетки мира по итогам Roland Garros.

Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA после победы в Страсбурге Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере
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