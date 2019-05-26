Свитолина вслед за Козловой вышла во второй круг Roland Garros

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/rolandgarros)

В следующем раунде турнира две представительницы Украины сыграют между собой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украинка в первом круге победила титулованную американку Винус Уильямс - 6:3, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час и 13 минут.

Smiles for Svitolina @ElinaSvitolina notches her first win on the clay of the season taking down Venus Williams 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/1P1LOSTkN4 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019

Ранее еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась во второй раунд турнира, победив в двух сетах Бернарду Пера из США - 6:2, 7:6(5). Встреча продолжалась 1 час и 33 минуты.

Интересно, что во втором раунде турнира две представительницы Украины Свитолина и Козлова сыграют между собой. Ориентировочно встреча состоится в среду, 29 мая.

Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Сергей Стаховский матчи первого раунда проведут завтра, 27 мая.

Напомним, японка Наоми Осака может потерять звание первой ракетки мира по итогам Roland Garros.