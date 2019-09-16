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Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Новости » Спорт    16.09.2019 - 10:11
Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Свитолина сохранила третью строчку

Украинская теннисистка Даяна Ястремская установила новое личное достижение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые в карьере став 28 ракеткой мира. Список мировой классификации по состоянию на 16 сентября опубликован на сайте организации.

Ястремская стала 6 представительницей Украины, которой удалось попасть в первую тридцатку рейтинга WTA в одиночном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на третьей строчке, куда вернулась на прошлой неделе впервые с октября 2017 года.

Леся Цуренко, которая долгое время не выступает из-за травмы, занимает в списке 68 место. Четвертый представитель Украины в первой сотне мирового рейтинга Екатерина Козлова поднялась на 72 строчку (+2 позиции).

В первой десятке изменений не произошло:

1. Эшли Барти (Австралия, 6501)
2. Каролина Плишкова (Чехия, 6415)
3. Элина Свитолина (Украина, 5131)
4. Наоми Осака (Япония, 4846)
5. Бьянка Андрееску (Канада, 4835)
6. Симона Халеп (Румыния, 4803)
7. Петра Квитова (Чехия, 4326)
8. Кики Бертенс (Нидерланды, 4325)
9. Серена Уильямс (США, 3935)
10. Белинда Бенчич (Швейцария, 3738)

28. Даяна Ястремская (Украина, +2, 1795)
68. Леся Цуренко (Украина, 907)
72. Катерина Козлова (Украина, +2, 851)

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